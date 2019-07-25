Burhaniye'de çocukların erken bayram sevinci

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Almanya'nın Witten Şehrinde yaşayan Alparslan ailesi, hayırseverlerden toplanan bağışlar ile Burhaniye de 100 çocuğu sevindirdi. Hazırlanan bayramlık kıyafetler ve ayakkabılar çocuklara dağıtıldı.

Almanya'nın Witten Şehrinde yaşayan Burhaniyeli Meltem Değirmenci Alparslan ve ailesi, Almanya'daki komşularıyla birlikte iyilik dağıtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da ihtiyaç sahibi 300 çocuğa kışlık mont ve bot alan yardımseverler, bu yıl aralarında topladıkları bağışlarla Burhaniyeli ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Geçtiğimiz günlerde, Burhaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne projelerinden bahseden hayırsever vatandaşlar, müdürlüğün desteğiyle ihtiyaç sahibi 100 çocuğa bayramlık ayakkabı ve kıyafet alırken ailelerine de erzak yardımlarında bulundu. Yardımseverler, bunun yanı sıra lösemi hastası bir çocuğa ellerinden geldiğince destek olmaya çalışırken, huzurevi sakinlerine de hediyeler götürdüler. Bağışların toplanmasında büyük rol üstlenen Meltem Değirmenci Alpaslan "Ne kadar çok kişiye ulaşabilir ve desteğini alabilirsek o kadar çok ihtiyaç sahibini mutlu edebiliriz. Amacımız, daha çok çocuğa bayramlık giydirmek ve daha çok ihtiyaç sahibi insanı mutlu etmek. Burhaniye Belediyesine, çocuklara ulaşmamızı sağladığı için ve giydirilmelerine yardımcı olduğu için çok teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA