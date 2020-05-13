Burhaniye'de çocuklar parkları ve sahilleri doldurdu Burhaniye'de çocuklar parkları ve sahilleri doldurdu Burhaniye ilçesinde, 15 yaş altı çocuklar 40 gün sonra parklarla ve spor sahaları ile buluşurken, büyük mutluluk yaşadı.

Burhaniye'de çocuklar parkları ve sahilleri doldurdu

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, 15 yaş altı çocuklar 40 gün sonra parklarla ve spor sahaları ile buluşurken, büyük mutluluk yaşadı. Kimisi top oynarken, kimisi parklarda oyuncaklara bindi, kimi de sahilde deniz suyu ile oynadı, belediye de çocuklara süt ve çikolata dağıttı.

Burhaniyeli çocuklar ailelerinin eşliğinde parkları ve sahilleri doldurdu. Sokağa çıkan çocuklar mutluluklarını dile getirirken, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan'da çocukları sevindirmek istediklerini söyledi.Parkları ve sahilleri dolaşan Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, çocuklara çikolata ve süt ikramında bulundu. Sokağa çıkan çocuklar mutluluklarını dile getirdi. Mutlu olduğunu anlatan Ahmet Can Ersoy, " Bu gün dışarı çıktık. Hava aldık. Denizin yanında oynadık. Arkadaşlarla birlikte parkta oynadık. Sonra da denizde ıslattım biraz kendimi."dedi. Derin Elvan Gözlüklü de, " İki ay sonra ilk defa dışarı çıktık. Hava da çok güzel. Bayram gibi bir duygu. İnşallah, bu virüs geçerde bizde dışarıda koşar oynarız" dedi. Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan ise, " Yaş sınırlamasına uyarak bizleri ve ailelerini sevindiren sağlıklı çocuklarımızın bu özgürlüklerini kutlamak istedik. Onların oyun parkları ile yeşilliklerle buluştukları günde, bizlerde onları mutlu etmek adına çikolata ve süt ikramı ile onlarla birlikte olduk" dedi.

Kaynak: İHA