Burhaniye'de çocuklar ata bindi kümes hayvanlarını sevdi

15.08.2019 11:34

Burhaniye ilçesinde, Ören sahilinde poni atları ile kümes hayvanları büyük ilgi gördü. Çocuklar atlara binerken, tavus kuşundan tavşana kadar onlarca hayvanı de sevme imkanına kavuştu.

Ören-Akçay yolundaki işletme 6 ay önce açılmasına rağmen çok sayıda ailenin uğrak yeri oldu. İşletmeye gelen aileler kahvaltı ve mangal keyfi yaparken, çocuklar da poni atlara biniyor ve çeşit çeşit kümes hayvanlarını seviyorlar. Tesislere gelen anne babalar çocuklarını eğlendirmenin keyfini yaşadı. Tesisi çok beğendiğini anlatan Fatih Geyhan, "Çocuklarımızla geldik. Çok eğlendik. Çocuklarımız atlara binmeyi çok seviyorlar. Herkese tavsiye ederiz" dedi.

İşletmeyi 6 ay önce açtıklarını anlatan 2 çocuk annesi Peray Arslan ise, "Burayı çocukları düşünerek açtık. Burada çocuklarımızı ata bindiriyoruz. Ayrıca otizmli çocukları da tesisimizde ağırlıyoruz. Şu ana kadar ilgi çok güzel. Beklediğimizin üstünde. İnşallah, ilerleyen zamanlarda daha iyi olacağına inanıyoruz. Sabah kahvaltımız var. Öğlen gene yiyecek içecek servisimiz var. Bunun haricinde akşam da piknik mangal servisimiz bulunmaktadır. Burada at biniciliği ön planda. 5 tane atımız var. Bunlardan üçü poni, diğerleri de İngiliz atları. Onun dışında değişik tür hayvanlarımız var. Brahma tavuklarından tavus kuşlarına ve sülünlere kadar değişik kümes hayvanlarımız var. Özellikle altuni sülünlerimiz çok nadir bulunan hayvanlardır. Herkesi tesislerimize bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA