Burhaniye'de Çiftçilere Hibe Desteği Uyarısı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Tarımsal ve Hayvansal Üretim Yatırımlarına yüzde 50 Hibe Desteği verildiğini açıkladı.



Burhaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden yapılan duyuruda "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkındaki tebliğ Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ kapsamında tarımsal ve hayvansal üretim ile kırsal ekonomik altyapı yatırım konularına yatırıma esas tutarın yüzde 50'si oranında hibe desteği verilecek. Belirlenen yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 2 milyon TL, yatırım niteliği kapasite artırımı veya teknoloji yenileme olan başvurularda 1.5 milyon TL, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda ise 1.75 milyon TL'yi geçemeyecek, olup yatırımcılar sadece bir adet proje başvurusunda bulunulabilecek" denildi. - BALIKESİR