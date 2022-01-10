Burhaniye'de çay yerine süt tercih ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burhaniye'de çay yerine süt tercih ediyor

Burhaniye'de çay yerine süt tercih ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Burhaniye ilçesinde, kış aylarının gelmesiyle birlikte kahvehanelerde çay yerine süt içilmeye başlandı.

Burhaniye ilçesinde, kış aylarının gelmesiyle birlikte kahvehanelerde çay yerine süt içilmeye başlandı. Çayı da sütü de aynı fiyata verdiklerini anlatan işletmeci Latif Islıoğlu, süt tüketiminin giderek arttığını söyledi.

Burhaniye'de, kış aylarında kahvehanelerde süt tüketimi arttı. Avcılar Kulübü Lokalinde de sıcak süt servisi ilgi gördü. Süte ilginin arttığını anlatan işletmeci Latif Islıoğlu, "Sürekli süt bulunduruyoruz. Özellikle kış aylarında süt satışı artıyor. Çayı da sütü de aynı fiyata veriyoruz" dedi. Sütü tercih ettiklerini anlatan Cengiz Orcan da, "Kahvehanelerde süt servisi yapılmasına seviniyorum. Bende sütü tercih ediyorum. Süt tüketiminin artması hayvancılığımız için de çok önemli" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye'de çay yerine süt tercih ediyor

Burhaniye'de çay yerine süt tercih ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title