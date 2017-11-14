Burhaniye'de Çay Ocaklarında Telsiz Devri Başladı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, megafondan vazgeçen çay ocakları telsiz kullanmaya başladı. Telsiz sayesinde esnafın yerinden kalkmadan çayını söylediğini anlatan Çay Ocağı İşletmecisi Murat Ceylan, 40 esnafa telsiz dağıttığını söyledi.



Burhaniye Çay Caddesinde çay ocağı işleten 44 yaşındaki Murat Ceylan, çay ocaklarında megafon devrinin sona erdiğini söyledi. 3 yıldan bu yana çay ocağı işlettiğini anlatan Ceylan, "Çok geniş alana çay dağıtıyoruz. Bunun için telsiz kullanmak işimizi kolaylaştırdı. Çay ocağında 3 kişi çalışıyoruz. Çay dağıtırken, telsiz hep yanımda oluyor. Arandığımda anında cevap veriyorum. 40 esnafa telsiz dağıttım. Esnaflar bu telsizler sayesinde oturduğu yerden çayını söylüyor. Telsizler işimizi kolaylaştırdı" dedi. - BALIKESİR