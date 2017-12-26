Burhaniye'de Çancı ve Sarıbaş," Tkdk Hibeleri Fırsattır" Dedi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Geçtiğimiz günlerde IPARD 2. Döneminin 3. Çağrı ilanına çıkan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun bilgilendirme toplantısı, 28 Aralık'ta Burhaniye Ticaret Odası Toplantı salonunda saat 14: 00' te TKDK İl Koordinatörü Mehmet Zait Döğdü'nün katılımıyla yapılacak. Vatandaşları, Ticaret Odasının ev sahipliğinde yapılacak olan TKDK hibe destekleri bilgilendirme toplantısına katılmaya çağıran Belediye Meclis Üyesi İsmail Çancı ve Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Sarıbaş, TKDK hibelerinin fırsat olduğunu söylediler.



Toplantının ilgi görmesini Beklediklerini anlatan Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Sarıbaş, "İlimiz genelinde kırsal alan yatırımlarına geri ödemesiz hibe desteği veren Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca yapılacak olan toplantıya ilçemiz genelinde yatırım yapacak herkesi bekliyoruz. Bizzat TKDK İl Koordinatörünün katılımıyla yapılacak bilgilendirme toplantısının çok verimli geçeceğini bekliyoruz" dedi. TKDK bilgilendirme toplantısı hakkında görüşlerini belirten Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan vekili İsmail Çancı da,"Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Balıkesir genelinde birçok sektördeki yatırımlara destek olmaktadır. Kırsal alanlarda sürdürülebilir kalkınma için Avrupa Birliği standartlarında yatırımlara %50 ile %70 oranında hibe desteği sağlanıyor. Bu fırsatlardan müteşebbislerin azami ölçüde istifade etmesi gerekmektedir. Üçüncü döneminin başvuruları, Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbirinde 12 Mart 2018'de, Tarımsal İşletmelerin Fiziksel Varlıklarına Yönelik Yatırımlar tedbiri ise 2 Nisan 2018 tarihinde son bulacak. Yeni iş kuracak veya işini geliştirmek isteyen müteşebbislerin bu tarihlere kadar gerekli hazırlıkları yapmaları gerekmektedir. TKDK'nın hibe desteği verdiği sektörlerin bölgemizin sürdürülebilir kalkınmasına muazzam fayda sağladığını düşünüyoruz Bölgemizde potansiyeli çok yüksek olan kırsal turizm, hayvancılık, tarım sektörleri için yatırım yapacak müteşebbislere inşaat yapım işlerinde ve makine ekipman alımlarında KDV istisnası da sağlanmaktadır. Böylelikle toplamda sağlanan hibe desteği tutarı % 80 oranlarına kadar ulaşmaktadır" dedi. - BALIKESİR