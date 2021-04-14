Burhaniye'de bodur zeytin dikimi yaygınlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Burhaniye'de bodur zeytin dikimi yaygınlaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Burhaniye'de bodur zeytin dikimi yaygınlaştı

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İspanyol Bodur Zeytini dikimi arttı.

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İspanyol Bodur Zeytini dikimi arttı. Bodur zeytinlerin verimli ve hasadının kolay olduğunu anlatan üretici Kazım Karabıyık, yağ veriminin de yüksek olduğunu söyledi.

Burhaniye'de, son zamanlarda artan Gemlik Zeytini dikiminden sonra İspanyol bodur zeytini dikimi artmaya başladı. Börezli mahallesindeki 1, 5 dekarlık alana İspanyol Bodur Zeytini diktiğini anlatan Kazım Karabıyık, diktiği fidanların 4 yılda meyve vermeye başladığını söyledi. Zeytincinin arayış içinde olduğunu anlatan Karabıyık, "Son zamanlarda Gemlik zeytini dikimi, özellikle sulu alanlarda oldukça arttı. Anca,.son yıllarda İspanyol Bodur Zeytini dikimi de artmaya başladı. Bende 1,5 dekarlık alana 195 adet zeytin fidanı diktim. Bu ağaçlar çok büyümediği için dekara ağaç sayısı çok fazla oluyor. Aynı zamanda, hem verimli hem de hasadı çok kolay. Onun için bu fidanlara olan ilgi her geçen gün artıyor" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye'de bodur zeytin dikimi yaygınlaştı
Burhaniye'de bodur zeytin dikimi yaygınlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Nur Sürer Burak Deniz Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Caner Erkin Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Burhaniye'de bodur zeytin dikimi yaygınlaştı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 12:02:58. #1.14#

title