Burhaniye'de beşiz doğuran Akkız sahibini sevindirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Burhaniye'de beşiz doğuran Akkız sahibini sevindirdi

16.11.2020 13:04 | Son Güncelleme: 16.11.2020 13:09
Burhaniye'de beşiz doğuran Akkız sahibini sevindirdi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 5 yıl önce hobi Saanen keçi yetiştiriciliğine başlayan emekli polis Gürkan Mut'un Akkız adını verdiği keçisi, bir batında 5 oğlak doğurdu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 5 yıl önce hobi Saanen keçi yetiştiriciliğine başlayan emekli polis Gürkan Mut'un Akkız adını verdiği keçisi, bir batında 5 oğlak doğurdu.

Burhaniye'de görev yaparken emekli olan 49 yaşındaki Gürkan Mut, 5 yıl önce kırsal Karadere Mahallesinde 3 keçi ile başladığı üretimde başarı sağladı. Şu anda 30 baş keçinin sahibi olan Gürkan Mut, keçilerin ikiz ve hatta üçüz yavruladığına şahit olurken, bu defa Akkız adını verdiği keçinin 5 oğlak yavrulamasıyla sevindi. Keçi yetiştiriciliğine hobi olarak başladığını anlatan Gürkan Mut, Saanen keçilerini herkese tavsiye etti. Keçi yetiştirmeye hobi olarak başladığını anlatan Gürkan Mut, " 5 yıl önce hobi olarak başladığımız Saaen üretiminde yıllar geçince güzel bir verim almaya başladık. Normalde keçilerimiz ikiz üçüz doğum yapıyordu. Bu sene Akkız'ımız beşiz doğurdu. Sanki dünyalar benim oldu. Milli piyango çıksa bu kadar sevinmezdim. Hayvanlarımız çok güzel. Süt verimi çok çok iyi. Ortalama,yaklaşık 5,5-6 kilo civarı süt alıyoruz. Ben keçiyi hobi olarak yapmaktan dolayı çok seviyorum. Bana bu işi aşılayan sevdiren Dutluca eski muhtarı Hüseyin Yılmaz'a çok teşekkür ederim. Herkese de tavsiye ediyorum. Bu hayvanlar harika. İnsan hayvanı severse hayvanda insanı seviyor. Emeğinin karşılığını veriyor. Herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye'de beşiz doğuran Akkız sahibini sevindirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Beş Kadın, beş farklı sanat disiplini 'Formation' AKSM'de
Beş Kadın, beş farklı sanat disiplini 'Formation' AKSM'de
Burhaniye'de kedi kurtarma operasyonu
Burhaniye'de kedi kurtarma operasyonu
Son dakika! Burhaniye'de Kaymakam maske denetimi yaptı
Son dakika! Burhaniye'de Kaymakam maske denetimi yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Vladimir Putin Devlet Bahçeli Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Deniz Seki Didem Soydan Aydemir Akbaş
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Fatih Terim Ersun Yanal Dorukhan Toköz
Daha Fazla Rusya Kamera Vaniköy Formula 1
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Burhaniye'de beşiz doğuran Akkız sahibini sevindirdi - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 13:12:12. #1.14#
title