Burhaniye'de Bağımsız Aday Bayraktar Hızlı Başladı

Burhaniye ilçesinde, Ambulans şoförü Nuri Bayraktar, bağımsız belediye başkanı adayı olurken işe hızlı başladı. İlçede mahalle mahalle gezmeye başlayan Bayraktar, yaklaşık 200 kişiye yemek verdi.

Şehit Turhan Bayraktar Parkı içindeki kafeteryada ailesi, dostları ve basın mensupları ile yemekte buluşan Bayraktar, projelerini anlattı. Yemek öncesi Kur-anı Kerim okunurken, sonra da yemek duası yapıldı. Konuklara teşekkür eden Bayraktar, herkesin oyuna talip olduğunu söyledi. Bayraktar, "30 yıldan bu yana Burhaniye' de oturuyorum. İlçemizde hizmetlerin yeterli olmadığını düşünüyorum. İlçeme faydalı olmak için bir yıl önce belediye başkanı adayı olmaya karar verdim. Bu konuda yakınlarımdan ve ailemden büyük teşvik gördüm. Hiç bir zaman kişisel hırsım olmadı. Hizmet aşkıyla yola çıktım. İlçemizin bir marka değeri vardır. Bunu artırmak için çalışacağız. İlçemizi, havası, bol yeşili ve temiz suyu ile yanabilir kent yapmak için çalışacağız. Önümüzdeki günlerde çok önemli projelerimi halkımızla paylaşacağım. Size layık bir başkan olmak için canla başla çalışacağım. Geleceğimiz için çocuklarımız için aday oldum. Bunun için elbirliği ile çalışacağız Allah, bize kimsenin hakkını yemeği nasip etmesin. Yaşam alanlarını güzelleştireceğiz. Panayır alanı oluşturacağız. Hepinize katılımlarımızdan dolayı teşekkür ediyorum. İlçemizdeki herkesin oyuna talibim. Desteklerinizi bekliyorum" dedi - BALIKESİR

Kaynak: İHA