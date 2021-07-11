Burhaniye'de BAÇEM şifalı bitki meraklılarının uğrak yeri oldu
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Burhaniye'de BAÇEM şifalı bitki meraklılarının uğrak yeri oldu

Burhaniye'de BAÇEM şifalı bitki meraklılarının uğrak yeri oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Burhaniye ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) pandemi sebebiyle ara verilen yüz yüze kurslar tekrar başlarken, kurum şifalı bitki meraklılarının uğrak yeri oldu.

Burhaniye ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) pandemi sebebiyle ara verilen yüz yüze kurslar tekrar başlarken, kurum şifalı bitki meraklılarının uğrak yeri oldu. BAÇEM'i ziyaret eden Burhaniyeli iş adamı Yılmaz Özcan, Dutluca'da kuracağı konaklama tesislerinin bahçesinde tıbbı ve aromatik bitki yetiştirmek istediğini söyledi.

İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki kırsal Börezli Mahallesindeki Çifti Eğitim Merkezi(BAÇEM) yoğun ilgi gördü. Bu güne kadar düzenlenen Tıbbı ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kurslarına yüzlerce vatandaş katılırken, binlerce meraklı da üretim tesislerini ziyaret etti. Burhaniyeli iş adamı Yılmaz Özcan ve inşaat ustası Fatih Yıldız'da BAÇEM ziyaretçileri arasına adlarını yazdırdı. Müdür Nazım Tanrıkulu ve teknik ekipten bilgiler alan Yılmaz Özcan, "Tıbbı ve aromatik bitkilere ilgim var. Dutluca Mahallesinde kuracağım tesisin bahçesine bu bitkilerden ekmek istiyorum. Konuklarıma bitki çayları ikram edeceğim. Onun için tıbbı ve aromatik bitkiler konusunda bilgi aldım. Açılacak ilk kursa da katılmak istiyorum" dedi. İnşaat ustası Fatih Yıldız da, "Ben BAÇEM'e ilk kez geldim. Burada şifalı bitkileri tanıdım. Ben de bahçeme ekmek istiyorum" dedi - BALIKESİR

Burhaniye'de BAÇEM şifalı bitki meraklılarının uğrak yeri oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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