Burhaniye'de asma yaprağı hasadı başladı
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Burhaniye'de asma yaprağı hasadı başladı

Burhaniye'de asma yaprağı hasadı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, baharın gelişi ile birlikte asmalar yapraklanırken, kadınlar da yaprak hasadına başladı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, baharın gelişi ile birlikte asmalar yapraklanırken, kadınlar da yaprak hasadına başladı. Çocukları ve torunları için sarma yapacağını anlatan Saliha Karademir, yaprakların kış hazırlığı olduğunu söyledi.

Burhaniye'de asmalar yapraklanırken, kadınların da yaprak toplama mesaisi başladı. Krsal Şarköy Mahallesindeki çiftliğin bahçesinde yaprak hasadı yapan 4 çocuk annesi Saliha Karademir, yaprak sarmanın çok sevildiğini söyledi. İlk yaprakları toplamaya başladığını anlatan Karademir, "Yöremizde yaprak sarma çok seviliyor. Bunun için sezonda yaprakları toplayıp salamura yapıyoruz. Bunların bir kısmını da taze olarak kullanıyoruz. Çocuklarım ve torunlarım için sarma yapacağım" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye'de asma yaprağı hasadı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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