Burhaniye'de altından yol geçen Hanay cami ilgi odağı oldu

Burhaniye ilçesinde 1743 yılında Hacı Ali Ağa tarafından yaptırılan ve altından yol geçen Hanay Camii ilgi çekiyor. İlginç mimarisiyle dikkat çeken camide 283 yıldır kesintisiz ibadet yapılıyor. Burhaniye'de Taylı Caddesi üzerinde bulunan tarihi Hanay Cami Caminin altında 6 adet dükkan yer alıyor. Tabanı ve tavanı ahşap olan cami yoğun ilgi görüyor. Caminin çarşı içinde olduğunu anlatan imam Uğur Adıgüzel, " Camimizin diğer camilerden farklı bazı özellikleri vardır. Birincisi kemerli olması. Resmiyette Hanay Camii olarak geçmektedir. Halk dilinde Kemerli Camii olarak da bilinmektedir. Camimiz bu süre zarfında yapıldığı tarihten itibaren 2 sefer Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir. Bizler de camimizi elimizden geldiğince gücümüz nispetinde korumaya çalışıyoruz. Yakın zamanda camimizin boyasını badanası yapıldı, halıları yenilendi. Amacımız, maksadımız camimizde daha güzel hizmet verebilmesi, cemaatimizin camimizde daha huzurlu bir şekilde ibadet etmesini sağlamayı amaçlamaktayız" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı