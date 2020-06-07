Burhaniye'de Ahbap yardımı Burhaniye ilçesinde, Ahbap Derneği tarafından gönderilen yardım kolileri Burhaniye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.

Burhaniye ilçesinde, Ahbap Derneği tarafından gönderilen yardım kolileri Burhaniye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Sanatçı Haluk Levent öncülüğünde kurulan ve 70 şehirde 30 bin gönüllü üyesi bulunan Ahbap Derneği Burhaniye'deki ihtiyaç sahiplerini unutmadı.

Dernek tarafından yapılan çalışmalarda, 250 yardım kolisi Burhaniye'deki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Burhaniye'de ki kargo şirketine ulaştı. Yardım kolileri, Ahbap Derneği tarafından tespit edilen adreslere kargo şirketi tarafından Pazartesi gününden itibaren dağıtılmaya başlanacak. Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent başta olmak üzere, bu faaliyetleri yürüten tüm dernek gönüllülerini tebrik eden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Sosyal Sorumluluk projesiyle tüm Türkiye'de örnek bir çalışma içinde olan Ahbap Derneği'nin tüm gönüllülerini duyarlılıklarından dolayı kutluyor, tüm Burhaniyeliler adına kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA