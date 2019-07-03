Burhaniye'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Burhaniye'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.

Burhaniye'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.

Kocacami Mahallesi Borazan Sokak'ta gece saatlerinde çam ağacının üzerinde kedi sesi duyan vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Sokak köpeklerinin saldırısından kurtulmak için çam ağacına tırmandığı tahmin edilen kedi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince ağaçtan indirildi. Yaralı olmadığı belirlenen kedi doğal ortama salındı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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