Burhaniye'de 96 yaşındaki hayırsevere plaketli teşekkür
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Burhaniye'de 96 yaşındaki hayırsevere plaketli teşekkür

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Burhaniye'de 96 yaşındaki hayırsevere plaketli teşekkür

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Devlet Hastanesine ameliyat cihazları bağışlayan Fikri Dabağoğlu'na teşekkür plaketi verildi.

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Devlet Hastanesine ameliyat cihazları bağışlayan Fikri Dabağoğlu'na teşekkür plaketi verildi. Edremit Körfezinde pek çok bağış yapan ve kendi adına vakfı da bulunan 96 yaşındaki Fikri Dabağoğlu, bağışlarının devam edeceğini söyledi.

Burhaniye Devlet Hastanesine üroloji ameliyat cihazları ile EKG cihazı, hasta yağı ve acil arabası bağışında bulunan Fikri Dabağoğlu'na Başhekim Dr. Hamit Çetin tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Hayırsever Dabağoğlu'na teşekkür eden Başhekim Çetin, "Fikri amca bizim hastanemize dönem dönem bağışlar yapıyor. Kendisi çok hayırsever bir insan. Bağışladığı cihaz ve aletleri kullanıyoruz. Edremit Devlet Hastanesine de çok sayıda bağışlar yaptı. Altınolukta da Sağlık Merkezi yaptırdı. Kendisine teşekkür ediyor ve uzun ömür diliyoruz" dedi. Başhekim Hamit Çetin'in elinde plaketini alan Fikri Dabağoğlu da yardımlarının devam edeceğini söyledi. Başhekimlikte düzenlenen plaket törenine Üroloj i Uzmanı Dr.Özcan Özsan da katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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