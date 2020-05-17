Burhaniye'de 65 yaş üstü vatandaşlar sahillerde nefes aldı
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Burhaniye'de 65 yaş üstü vatandaşlar sahillerde nefes aldı

Burhaniye'de 65 yaş üstü vatandaşlar sahillerde nefes aldı Burhaniye ilçesinde, İki ay aradan sonra ikinci defa sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar sahillerde nefes aldı.

Burhaniye'de 65 yaş üstü vatandaşlar sahillerde nefes aldı
17.05.2020 18:11 | Son Güncelleme: 17.05.2020 18:15

Burhaniye'de 65 yaş üstü vatandaşlar sahillerde nefes aldı

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, İki ay aradan sonra ikinci defa sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar sahillerde nefes aldı. 36-37 derece sıcağa rağmen sokağa çıkan yaşlılar, bankamatiklerde işlerini yaptı ve çeşmelerden içme suyu doldurdu.

Ören sahilinde tarihi meşe ağaçlarının altında gezen bazı vatandaşlarda denize ayaklarını sokarken, bazı vatandaşlarda çimenlerin üzerinde namaz kıldı. İkinci defa sokağa çıkan vatandaşlar, mutluluklarını dile getirdi. 6 saati değerlendirmek için çıktığını anlatan Ali Osman Aydoğdu, " Geçen hafta 4 saat, bu hafta da 6 saati değerlendirmek için Ören'e çıktım. Bu günde şansımıza hava çok güzel. Deniz kenarlarına ineceğiz. Orada yaşıtlarımızla sohbet edip zaman değerlendireceğiz" dedi. Rafet Solmaz da, " İki defadır yasal hakkımızı kullanarak Pazar günleri güzel Ören'imizin sokaklarında şöyle bir tur attık. Ören'imiz pırıl pırıl. Her şeyiyle sezona hazır. İnşallah bu belada çok yakın zamanda def olacak" dedi. Bahattin Avcı ise, " Ören, bizim ülkemizin en güzel yerlerinden birisi. Herkes öğrenmiş Bodrum Marmaris vesaire. Ama, bizim Ören'in sezonu kısa olmasına rağmen insanlar bunu uzatabilir. Palamut ağaçlarının dibinde pırıl pırıl su. Mavi bayraklı denizimize herkesi bekliyoruz." dedi.

Burhaniye'de 65 yaş üstü vatandaşlar sahillerde nefes aldı

Kaynak: İHA

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