Burhaniye'de 50 motosikletin trafiğe çıkışı yasaklandı

Kaynak: DHA

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, motosiklet sürücüleri hakkında şikayetlerin artması üzerine yapılan denetimlerde 50 motosiklet trafikten men edilerek, yediemine çekildi.Burhaniye'nin turistik sahil mahalleleri ile ilçe merkezinde motosiklet sürücüleri hakkında şikayetlerin artması üzerine Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri denetim yaptı. Polis ekipleri, belgeleri eksik olan motosikletleri topladı, kask takmayan ve ehliyeti bulunmayan sürücülere de ceza yazdı. Denetimlerde 50 motosiklet trafikten men edilerek, yediemin deposuna konuldu. Sahipleri hakkında da işlem başlatıldı.Denetimlerin, motosiklet kullanımının arttığı yaz ayı boyunca, halkın huzur ve güvenliği için devam edeceği bildirildi.- Burhaniyebalıkesir