Burhaniye'de 4 dekar kızılçam ormanı yandı
Haberler » Güncel » Burhaniye'de 4 dekar kızılçam ormanı yandı - Haber

Burhaniye'de 4 dekar kızılçam ormanı yandı

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde çıkan yangında, 4 dekar kızılçam ormanı zarar gördü.

11.01.2020 14:01 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:01
Burhaniye'de 4 dekar kızılçam ormanı yandı

BALIKESİR'in ilçesinde çıkan yangında, 4 dekar kızılçam ormanı zarar gördü.

Burhaniye'nin kırsal Taylıeli Mahallesi Yıldızdağı tepe mevkisinde öğle saatlerinde otluk alanda yangın çıktı. Etkili olan rüzgar nedeniyle yangın, ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Burhaniye Orman İşletme Şefliği'ne ait 2 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 4 dekarlık kızılçam ormanı zarar gördü. 

Taylıeli Muhtarı Halil İbrahim Çakır, yangının avcıların söndürmeden bıraktıkları ateşten kaynaklandığını iddia etti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler