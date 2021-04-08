Burhaniye'de 365 gün haşere mücadelesi

Burhaniye'de uçkun ve haşerelerle mücadele aralıksız devam ediyor.

Burhaniye'de uçkun ve haşerelerle mücadele aralıksız devam ediyor. Sıcak havaların kendini göstermesiyle uçkun ve haşerelerle mücadelede çalışmalar sıklaştırıldı.

Halk sağlığı bakımından ilaçlamalara aralıksız devam eden Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda ilçedeki havuz ve sulak alanlarda larvasit uygulaması yapıyor. Burhaniye'de, özellikle sahil sitelerinde bulunan özel havuzlarla birlikte, kurumsal faaliyet gösteren havuzlarda larvasit çalışmaları yapan ekipler, sıcaklarda özellikle su birikintileri bataklık alanlar yağmur suyu kanalları ve havuzlarda halk sağlığını tehdit eden uçkun ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını Nisan ayından itibaren aralıksız yürütmeye başladı. Belediye, Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekiplerince sivrisinek ve karasineklerin kış aylarını geçirmek için barındıkları ve üreme kaynakları olan bina bodrumları, rögarlar, yağmur ızgaraları, kapalı kanallar, fosseptik çukurları gibi alanlar da periyodik olarak 12 ay boyunca ilaçlanıyor. Burhaniyelilerin uçkunlardan ve haşerelerden mümkün olduğunca arındırılmış olarak yaz aylarını geçirebilmeleri için çalışmalar yaptıklarını belirten Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde, yaz sezonun daha rahat bir şekilde geçirilmesini sağlamak için özellikle ilaçlama ve dezenfekte ekiplerimiz devamlı görev başında. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Hedefimiz bahar ayları ve ardından sıcakların bastırmasıyla birlikte larva üremesinin önüne geçmek. Ekiplerimiz ayrıca ilaçlamalarımızda doğal dengeyi gözeterek, çevre ve insan sağlığına zararsız biyolojik ürünleri kullanıyor, bu da halk sağlığı için önem arz ediyor" dedi - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı