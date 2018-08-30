Burhaniye'de 30 Ağustos Coşkusu

Burhaniye ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramının 96. Yıldönümü törenlerle kutlandı. Kutlamalar, Hükümet Konağındaki Kaymakamlık makamında Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mümin Ertuğran ve Belediye Başkanı Necdet Uysal'ın tebrikleri kabul etmesi ile başladı.

Hükümet Konağındaki ilk kutlamanın ardından ikinci tören Cumhuriyet Meydanında yapıldı. Atatürk anıtına kaymakamlık çelenginin Kaymakam Hüseyin Öner tarafından konulmasının ardından, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri konuldu. Yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı söylenerek şanlı bayrağımız göndere çekildi. Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mümin Ertuğran ve Belediye Başkanı Necdet Uysal törene katılanlar ile halkın bayramını kutladılar. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Topçu Üsteğmen. Osman Sırtkaya yaptı. Öğrenciler de şiirler okudu. Burhaniye Halk Eğitim Merkezi Halkoyunları Ekibinin Folklor gösterisi de törenlere renk kattı. İlçe de bulunan Gaziler ve Askeri birlikler tarafından tören geçişi yapılmasının ardından törenler sona erdi. - BALIKESİR