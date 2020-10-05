Burhaniye'de 3. kattan düşen inşaat işçisi ağır yaralandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Hacı Ahmet Mahallesi Borazan Sokak'taki bir inşaatta çalışan kalıp ustası Fatih Yeniçeri, 3. kattan düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sedyeye konularak halatlar yardımıyla düştüğü yerden çıkarılan Yeniçeri, Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik