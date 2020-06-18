Burhaniye'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 5 tutuklama BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, 4 gün önce 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı silahlı kavga sonrası gözaltına alınan 28 kişiden 5'i nöbetçi mahkemece tutuklandı.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, 4 gün önce 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı silahlı kavga sonrası gözaltına alınan 28 kişiden 5'i nöbetçi mahkemece tutuklandı. Kız meselesi yüzünden çıktığı öğrenilen kavgaya karışan 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay, pazar günü, Burhaniye ilçesi Geriş Mahallesi Bahçe Sokak'ta meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan bir grup genç ile Geriş Mahallesi'nde oturan bir grup genç, iddiaya göre kız meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti. Olayda, mermilerin isabet ettiği Avni Özgülen (27), Mehmet İman (21), A.G., S.F., F.A., D.A., O.D., M.Y., B.A. ve A.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Edremit ve Balıkesir'deki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Özgülen ve İman, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

Avni Özgülen'in cenazesi, Geriş Mezarlığı'nda; Mehmet İman'ın cenazesi ise Börülceköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.5 KİŞİ TUTUKLANDI

Olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan 28 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık soruşturmasının ardından 21 kişi, serbest kalırken, mahkemeye sevk edilen 7 kişiden F.G. (21), U.E. (17), H.T. (25), H.E. (25) ve M.Ç. (19) tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: DHA