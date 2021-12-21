Burhaniye'de 140 aileye gıda yardımı - Haberler
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Burhaniye'de 140 aileye gıda yardımı

Burhaniye'de 140 aileye gıda yardımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Burhaniye ilçesinde, ihtiyaç sahibi 140 aileye gıda yardımı yapıldı.

Burhaniye ilçesinde, ihtiyaç sahibi 140 aileye gıda yardımı yapıldı.

Vakfın kadın kolları ve gençlik kolları üyesi vatandaşlar, 140 aileye gıda pakete dağıttı. 2011 yılından bu yana yardım yaptıklarını anlatan İnsani Yardım Vakfı Burhaniye temsilcisi Sadrettin Küçükkaya, "Daha önceden belirlediğimiz ihtiyaç sahibi toplam 140 aileye erzak paketleri dağıttık. Paketlerde pirinçten şekere kadar 13 çeşit ürün bulunmaktadır. Bu konuda hayırsever vatandaşlarımızın büyük destekleri var. Gıda paketlerini dağıtmaya devam edeceğiz. Destek olan hayırseverlere teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye'de 140 aileye gıda yardımı

Burhaniye'de 140 aileye gıda yardımı

Burhaniye'de 140 aileye gıda yardımı

Burhaniye'de 140 aileye gıda yardımı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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