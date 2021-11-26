Burhaniye büyükşehirden gelenlerin gözdesi oldu

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesi, büyükşehirlerden gelen vatandaşların gözdesi oldu. İstanbul ve Ankara gibi şehirlerden gelen çok sayıda vatandaş ilçe de konut sahibi olurken, zeytinlik satışlarında da patlama yaşandığı belirtildi.

15 yıl önce Burhaniye'ye geldiğini anlatan İstanbullu Kaan Tuna, "Eski yıllarda biz buraya tatil için geliyorduk. 5 yıldan bu yana da Ören Mahallesinde evimiz oldu. Şimdi hep yazları geliyoruz. Burhaniye sahilleri çok güzel. Bu gün de babam Nejat Tuna ve oğlum Kerem Tuna ile birlikte Pelitköy sahilini gezdik. Körfezi'nin ortasında yer alan Burhaniye ilçesi, en çok göç alan ilçelerin başında geliyor. Burası çok güzel, herkese tavsiye ederim. Son yıllarda yeni otoyolların ve köprülerin hizmete girmesi buralara olan ilgiyi artırdı" dedi.

6 yıldır Burhaniye' de olduğunu anlatan Samsunlu Kemal İşi de, "Ben de 6 yıldır Ören mahallesinde oturuyorum. Gezmeyi de çok seviyorum. Bu gün de Pelitköy sahilini gezdik. Körfezimizin tamamı güzel. Ancak, Ören'in güzelliği bir başka. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu. - BALIKESİR