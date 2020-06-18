Burhaniye Belediyesi'nden kampanya Burhaniye Belediyesi mülkiyetinde kiracı durumda olan işyerlerinin devir ücretlerinde bir defaya mahsus indirim uygulama kararı aldı.

Burhaniye Belediyesi mülkiyetinde kiracı durumda olan işyerlerinin devir ücretlerinde bir defaya mahsus indirim uygulama kararı aldı. Burhaniye Belediyesi, uzun yıllardır belediye mülkiyetlerinde kiracı olan işletmelerdeki devir ücretlerinde düzenleme yaparak bir seferliğine devir indirimi uygulamaya başlaması büyük memnunlukla karşılandı.

Burhaniye Belediyesi, Haziran ayı olağanüstü toplantısında görüşülen maddede, işyerini devir edecekler için 10 Temmuz 2020 tarihine kadar başvuru yapmaları durumunda devir ücreti bir seferliğine indirimli yapılması karraı alındı. Alınan karar gereği, devir ücretlerinde %50 indirim yapılırken, birinci derecede akrabaların devirlerinde ise %10 indirim uygulanacak. Devir ücretleri için son başvuru tarihi 10 Temmuz 2020 olarak belirlendi. Yeni yapılan düzenleme gereği, işyerlerini belirlenen süreye kadar devrini gerçekleştirmeyip 3. şahıslara devir eden kişiler hakkında tek taraflı kira kontratlarında fesih için yasal işlemler başlatılacak. - BALIKESİR

Kaynak: İHA