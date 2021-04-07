Burhaniye Belediyesi'nde 2 müdürlük yenilendi
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Burhaniye Belediyesi'nde 2 müdürlük yenilendi

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Burhaniye Belediyesi'nde 2 müdürlük yenilendi

Burhaniye Belediyesi'nde alınan kararla 2 müdürlük revize edildi.

Burhaniye Belediyesi'nde alınan kararla 2 müdürlük revize edildi.

Burhaniye Belediyesi Nisan ayı meclisinde alınan kararla 2 müdürlük değiştirilerek ihdas edildi. Alınan karar gereği Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü yerine Kültür İşleri Müdürlüğü adı altında birleştirilirken, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yerine de Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kuruldu.

Nisan Ayı Meclis Toplantısında gündem maddesinin okunmasının ardından açıklama yapan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler her şeyin daha etkin bir yönetim anlayışıyla yapıldığını, en verimli hizmeti sağlamak için uğraştıklarını belirtti. Başkan Deveciler "Kültür etkinliklerinin birçoğunda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Kültür İşleri Müdürlüğü ortaklaşa çalışmakta idi. Harcama ve iş yükü olarak iki müdürlüğün birleştirilmesiyle ihdas ettiğimiz müdürlük daha verimli ve işlevsel çalışmalar yapacağına inanıyoruz. Öte yandan Sosyal belediyecilik konusunda sosyal yardım işleri ile daha da fazla ilgilenebilmesi adına Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü Kültür Müdürlüğünden ayırarak tek müdürlük olarak revize ediyoruz" dedi.

Yapılan değişikliklerin ardından teşkilat şeması da değişen Burhaniye Belediyesinde yeni müdürlüklere yakın zamanda atamalar da geçekleştirilecek. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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