Burhaniye Belediyesi, mutasyonlu virüs için harekete geçti
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Burhaniye Belediyesi, mutasyonlu virüs için harekete geçti

24.03.2021 14:06 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:10
Burhaniye Belediyesi, mutasyonlu virüs için harekete geçti

Burhaniye'de özellikle son günlerde mutasyonlu virüsün artması sonucunda belediye tarafından ilave tedbirler ve denetimler yapılmaya başlandı.

Burhaniye'de özellikle son günlerde mutasyonlu virüsün artması sonucunda belediye tarafından ilave tedbirler ve denetimler yapılmaya başlandı. Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda harekete geçen Burhaniye Belediyesi denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor.

Virüsün yayılımının artmasını engellemek için yapılan çalışmalar kapsamında zabıta ekiplerince berber, kuaför ve güzellik merkezleri ile marketlerin HES kodu sorgulaması yapıp yapmadığı, sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde marketlerin otoparklarının kapatılıp kapatılmadığı, çocuk parklarının kullanıma açık olup olmadığı denetleniyor. Burhaniye Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünce Balıkesir Valiliği tarafından alınan kararlar çerçevesinde, mutasyonlu virüsün yayılımını engellemek için çocuk oyun gruplarının kullanımı da yasaklandı. Park alanlarında ve siteler dahil içinde oyun grubu olan alanlar, ekiplerce güvenlik şeritleriyle kapatılarak kullanıma kapatıldı. Yapılan uygulama ve denetimlerin halk sağlığı için son zamanlarda önemli olduğunu belirten Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Biz Burhaniye Belediyesi olarak Korona virüsle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz, halkımıza bu aşamada çok iş düşüyor. Lütfen tüm kurallara uyalım. İlçemizde, ilimizde ve ülkemizde özlediğimiz günlere dönmek bizim sabrımız ve istikrarımız ile olacak" şeklinde konuştu.Başkan Deveciler, belediye olarak tüm imkanları seferber ederek mutasyona uğrayan virüsle mücadele için aralıksız çalıştıklarını sözlerine ekledi. - BALIKESİR

Burhaniye Belediyesi, mutasyonlu virüs için harekete geçti
Burhaniye Belediyesi, mutasyonlu virüs için harekete geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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