Burhaniye Belediyesi Hayvancılığa Destek İçin Düğmeye Bastı

Burhaniye ilçesinde, Belediye Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, Burhaniye sınırlarında hayvancılık yapmak isteyen yatırımcılara yer desteği için düğmeye bastı. Toplantıda, Hisar Mahallesi Köyönü Mevkii'nde yer alan tarla vasfındaki toplam 42 dönüm belediye arazisinin hayvancılık amaçlı projeler için yine kırsal mahallelerde yaşayan çiftçilere 10 yıl süreyle tahsisi veya kiralanmasıyla ilgili ihaleye çıkarılması konusunda Belediye Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile karara bağlandı.

Toplantıda, ilçede kırsal kalkınmanın sağlanması, bölgedeki hayvan varlığının arttırılması, büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin özendirilmesi amacıyla Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından geliştirilen proje kapsamında, ilk etapta pilot uygulama alanı olarak seçilen Hisar Mahallesi Köyönü Mevki'nde bulunan tarla vasfındaki 42 dönüm arazinin vatandaşlara tahsisi veya kiralanması konusunda Belediye Başkanlığı'na yetki verildi. Hisar Mahallesi Köyönü Mevkii'nde mülkiyeti belediyeye ait, 140 ada 31 parselde kayıtlı 20 bin190 metrekare ve 140 ada 35 parselde kayıtlı 21 bin 922 metrekare yüzölçümlü taşınmazların bir plan dahilinde asgari büyüklüğü bin metrekare ile 2 bin 500 metrekare arasında olacak şekilde bölümlere ayrılarak, bu alanın komple yol, su, elektrik gibi altyapı ihtiyaçlarının belediye tarafından ikmal edilmesi kararlaştırıldı.

Burhaniye'de hayvancılığın gelişmesine katkı sağlamak amacıyla, Hisar Mahallesi'nde bulunan araziler üzerinde gerekli parselasyon ve alt yapı çalışmalarına başlanacağını söyleyen Başkan Necdet Uysal, "İlçe sınırlarında hayvancılık yapmak isteyen yatırımcılara uygun yer göstermek için Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından geliştirilen proje ile yaklaşık 20 yatırımcıya yer verme imkanımız olacak. Söz konusu taşınmazlar, üzerinde belediyece hazırlanacak tip projelere uygun hayvan barınaklarının iki yıl içinde inşa edilmesi kaydı ile son beş yılda Burhaniye ilçe sınırları dahilinde ikamet eden vatandaşlara 10 yıl süreyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılacak" diye konuştu. - BALIKESİR