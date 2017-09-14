Burhaniye Belediyesi Antalya Yöreks Fuarına Katıldı

Edremit Körfezi'nin en büyük zeytin üreticilerinden bir tanesi olan Burhaniye Belediyesi, kendi adı ile satışa sunduğu zeytinyağlarını, Antalya'da düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarında görücüye çıkardı. Zeytinyağlarının yanı sıra Burhaniye'yi tanıtıcı broşür, CD ve benzeri ürünlerin de dağıtımını yapan Burhaniye Belediyesi elemanları, fuarın ilk gününde katılımcının yoğun olduğunu belirttiler. Büyükşehir yasası ile birlikte Köy Muhtarlıklarından Burhaniye Belediyesine geçen zeytinliklerden elde edilen zeytinyağlarını markalaştıran Burhaniye Belediyesi, ambalajlı zeytinyağlarının fuarda tanıtımını ve satışını yapıyor. Belediye güvencesi ile "Sofralarınıza Sızıyoruz" sloganıyla yola çıkan Burhaniye Belediyesi, 13-17 Eylül 2017 tarihleri arasında 5 gün sürecek Yöresel Ürünler Fuarında boy gösterecek. - BALIKESİR