Burhaniye Belediyesi amfi tiyatroyu devraldı

04.01.2020 12:44 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:49

Burhaniye ilçesinde, Taylıeli Amfi Tiyatro'nun işletmesi Burhaniye Belediyesi tarafından devir alındı. Mülkiyeti Burhaniye Belediyesine ait, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Taylıeli Mahallesinde geçtiğimiz yıllarda yapılarak hizmete açılan Amfi Tiyatro, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in girişimiyle devir alındı.



Egenin en büyük amfi tiyatrosu olma özelliğine sahip olan, 2018 yılında ilk konserini yaparak Burhaniyelilerle buluşan ve o tarihten itibaren festivaller haricinde atıl vaziyette bulunan Taylıeli Amfi Tiyatro, bundan sonra Burhaniye Belediyesi tarafından hizmet vermeye başlayacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen imza protokolü sonrası açıklama yapan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek Amfi tiyatronun artık sadece festivalden festivale değil tüm sezon boyunca aktif olacağını ifade etti. Konuşmasında, Ege bölgesinin en büyük amfisi olduğunu yenileyen Deveciler, "Sanatsal faaliyetleri sezona yayarak amfimizin daimi aktif sanata öncülük etmesini sağlayacağız. Amfimiz 30. Burhaniye - Ören Festivalimizde yaklaşık olarak 15 bin kişiyi ağırladı. Bu rakam bölge ve özellikle Burhaniye için çok önemli. Bu rakamı ağırlamakta en büyük sıkıntı ise araç trafiğinde yaşanıyordu. Trafiğin çözümüyle alakalı çalışmalara başladık. Tiyatromuzun işletmesinin haricinde özellikle araçlar için otopark sorununu da çözeceğiz" dedi.72 bin m2 alan üzerine kurulu olan amfi, içerisinde açık fuaye alanı, 500 m2 kapalı ticari birimler ve mesire alanlarını bulunuyor. Taylıeli Amfi Tiyatro'nun bünyesinde yaklaşık 270 araç kapasiteli otoparkıyla birlikte seyir terası da yer alıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA