Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler "Çay caddesi su taşkınlarından kurtulacak"
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Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler "Çay caddesi su taşkınlarından kurtulacak"

02.11.2020 13:16 | Son Güncelleme: 02.11.2020 13:19
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler

Balıkesir'in Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Çay Caddesi'nde alt yapı çalışmalarını inceledi.

Balıkesir'in Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Çay Caddesi'nde alt yapı çalışmalarını inceledi.

Burhaniye'nin yağmursuyu alt yapı çalışmaları etap etap yenilenmeye devam ediyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler "Burhaniye'mizin yıllar önce döşenmiş yağmursuyu borularını yenilemek için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek için çalışıyoruz" dedi.

Burhaniye'nin kanayan yaralarından biri olan yağmursuyu altyapısı, özellikle sorunlu alanlar başta olmak üzere yenilenmeye başlandı. Her yağmur yağdığında su baskınlarına maruz kalan başta sanayi sitesi olmak üzere Çay Caddesi ve muhtelif caddeler için çalışmalara başlayan Burhaniye Belediyesi, sanayi sitesinin ilk etap yağmursuyu alt yapısını yeniledikten sonra, Çay caddesi ve civarındaki sokaklarda yaşanan su taşkınlarını da önlemek için çalışmaları hızlandırdı. Ekipler Çay Caddesi ve sokaklarına yaklaşık 800 metre yeni boru döşemeye başladı.

Çay Caddesinde ki yağmursuyu altyapı çalışmalarının olduğu alana giderek incelemeler yapan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler çalışmaları yapan ekiplerden bilgiler aldı. Çay Caddesinde alt yapı çalışmalarında 600 ve 800'lük koruge tipi boruların kullanıldığını ve toplamda Çay Caddesine 220 metre, Değirmen Sokağa 180 metre ve askeri kışla önüne de 380 metre yağmursuyu borusu döşendiğini belirten Başkan Deveciler, bu alt yapı hattının askeri kışla önünden Karınca Deresine aktarılacağını belirtti.

Bu bölgede yaşayan vatandaşların yağmursuyu taşkınlarından kaynaklı oldukça sıkıntı çektiğini vurgulayan Başkan Deveciler "Halkımızın mağduriyetlerini görmezden gelemeyiz. Bununla alakalı çalışmalarımızı tamamlayarak sorunlu diğer bölgelerimize de ivedilikle müdahale edeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Deveciler En kısa sürede Çay Caddesindeki çalışmaların tamamlanacağını ifade ederek, tüm çalışmalar bittikten sonra yolların parke taş döşemelerini de bitireceklerini sözlerine ekledi. - BALIKESİR

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler 'Çay caddesi su taşkınlarından kurtulacak'
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler 'Çay caddesi su taşkınlarından kurtulacak'
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler 'Çay caddesi su taşkınlarından kurtulacak'
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler 'Çay caddesi su taşkınlarından kurtulacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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