Burhaniye Bayraklarla donatıldı

Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı öncesi cadde ve sokaklar bayraklarla donatıldı.

Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı öncesi cadde ve sokaklar bayraklarla donatıldı. Burhaniye Belediyesi, Cumhuriyetin ilanının 97'ncı yıl dönümü dolayısıyla Burhaniye'nin yaya ve taşıt trafiğinin en yoğun olduğu caddeleri bayrak ve Atatürk posterleriyle donattı.

Binlerce bayrağın caddeleri süslediği Burhaniye'de Belediye tarafından vatandaşlara bayrak dağıtımı da yapılmaya başlandı. Burhaniye Belediyesi Cumhuriyet kutlamaları için çalışmalara başladı. Burhaniye'nin muhtelif caddelerini görsel anlamda bayrama hazırlayan belediye ilçeyi bayrak ve Atatürk posterleriyle donatmaya başladı. Başta E-87 karayolu olmak üzere Melih Pabuçcuoğlu ve meydana çıkan muhtelif bulvar ve caddelerdeki direkleri Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle süsleyen Burhaniye Belediyesi Zabıta ekipleri, 29 Ekim öncesi ilçenin birçok yerinde de çeşitli ebatlarda bayrak asma çalışması yaptı. Burhaniye'nin bayraklarla süslenmesinin yanı sıra Burhaniye Belediyesi, Bayram coşkusunu yükseltmek için vatandaşlara ücretsiz bayrak dağıtımı da yapmaya başladı. Belediye binasının yanı sıra muhtarlıklara üzerinden de yapılan bayrak dağıtımında, binlerce bayrak vatandaşlara dağıtılmaya başlandı. 29 Ekim kutlamalarına katılacak vatandaşların bayraklarını Belediye hizmet binası ve muhtarlıklardan temin edebilecekleri açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı