Burhaniye Balkan Göçmenleri Derneği iki öğrenci okutacak

27.12.2019 15:07 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:07

Dernek Başkanı Eruzunlar, 'Hedefimiz önümüzdeki öğretim yılında bu sayıyı artırmak.'

Burhaniye Balkan Göçmenleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği yalnız kültürel faaliyetlerde bulunmuyor, aynı zamanda Sosyal Projelere de imza atmaya devam ediyor. Burhaniye'de oturan bir hemşerilerinin evlerinde onarılması gereken yerlerin onarımını yapmasının yanı sıra, Üniversite de eğitim hayatını sürdüren iki gencin her birine aylık 300'er TL burs verme kararı alarak hayata geçirdi.

DERNEK OLARAK GÖREVİMİZİN BİLİNCİNDEYİZ

Dernek Başkanı Süleyman Eruzunlar konuyla ilgili şunları söyledi;

'Dernek olarak bizler şirin ilçemiz Burhaniye de bir misyon yüklendiğimize inanıyorum. Dernek olarak Balkan coğrafyasından şirin ilçemize gelen hemşerilerimize yardımcı olmanın yanı sıra Kültürel ve Sosyo Ekonomi iş birliklerini de sağlamak bu konularda köprü olmak bizlerin görevleri diye görüyoruz.

Bizlerin görevi yalnızca bunlar değil tabi ki, Öncelikle çevremizde bulunan yardıma muhtaç ailelerimize yardım eli uzatmak ve bunu dernek olarak bu güne kadar elimizden geldiğince gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

Bu yıl bir ilke imza atarak Üniversite eğitimi almak isteyen ancak ekonomik zorluk çeken iki gencimizin her birine, dernek olarak her ay 300'er TL eğitim bursu verme kararı alarak bu kararımızı hayata geçirdik. Dernek olarak hedefimiz önümüzde ki eğitim öğretim yılında burs verdiğimiz öğrenci sayısını arttırmak. Okumak isteyen gençlerimize verdiğimiz bu destek bizleri çok mutlu ediyor. Dernek olarak neler yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz ve Dernek Yönetimi olarak görevimizin bilincindeyiz.' Dedi

Kaynak: Bültenler