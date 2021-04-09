Burhaniye atık pil toplamada başarılı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Burhaniye atık pil toplamada başarılı oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Burhaniye atık pil toplamada başarılı oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, TAP tarafından her yıl okullar arasında düzenlenen Atık Pil Toplama Kampanyası son buldu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, TAP tarafından her yıl okullar arasında düzenlenen Atık Pil Toplama Kampanyası son buldu. Burhaniye Şehit Yılmaz Kobak İlkokulu topladığı pillerle Balıkesir genelinde 2'nci oldu.

Atık Pillerin diğer atıklardan ayrı toplanması konusunda öğrencilerde bilinç oluşturmak amacı ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından düzenlenen Atık Pil Toplama Kampanyası sonuçlandı. Balıkesir genelinde yapılan kampanyada en çok atık pil toplayan okullara ödülleri verildi. Şehit Yılmaz Kobak İlkokulu, Balıkesir genelinde 2'nci olarak Burhaniye adına dereceye girmeyi başardı. Kampanya da gösterdikleri başarıdan dolayı Okul Müdürü Veli Çinkilıç'a teşekkür belgesi verildi. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler imzalı Teşekkür Belgesi Başkan Yardımcısı Murat Yazgan tarafından okul müdürüne takdim edildi. Okul ayrıca TAP tarafından da futbol, basketbol ve hentbol toplarıyla ödüllendirildi. Kampanyaya olan duyarlılıkları için başta okul yönetimi olmak üzere tüm öğrencilere teşekkür eden Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Çevreye hep birlikte sahip çıkmalı ve havamızın, toprağımızın, suyumuzun değerini bilemeliyiz. Geleceğimiz olan çocuklarımıza çevre bilincini aşılamak için bu tür projeleri her zaman desteklemeye dem edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye atık pil toplamada başarılı oldu
Burhaniye atık pil toplamada başarılı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Hulusi Akar Cahit Özkan Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Burak Deniz İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Burhaniye atık pil toplamada başarılı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 12:13:43. #1.16#
title