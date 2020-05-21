Burhaniye açıklarında arızalanan teknedeki iki kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesi açıklarında arızalanan teknede mahsur kalan iki kişi kurtarıldı.
21.05.2020 12:58 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:30
Balıkesir'in Burhaniye ilçesi açıklarında arızalanan teknede mahsur kalan iki kişi kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Burhaniye açıklarında içinde iki kişinin bulunduğu fiber teknenin arızalandığı ve sürüklendiği bilgisini aldı.
Bölgeye doğru harekete geçen ekipler, mahsur kalanları kıyıya çıkardı. Tekne, Burhaniye Balıkçı Barınağı'na götürüldü.
Kaynak: AA