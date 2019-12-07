Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası yat yarışlarının ilk günü rüzgarsız bitti

07.12.2019 20:32 | Son Güncelleme: 07.12.2019 20:37

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından bu yıl 11.'si düzenlenen Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası yat yarışlarının ilk günü rüzgarsız tamamlandı.



Yarışmaya bu yıl 20 yelkenli ve 150 yarışmacı katıldı. 20 yelkenlinin 18'i Türk ekiplerinden 1'i Rus ekibi, 1'i Yunan ekibi olmak üzere 4 farklı yarış etabında yarıştılar. Sabah saat 10.00 da kaptanların ön toplantısı ile başlayan yarışmanın ilk gününde saat 12.00 de ilk start verildi start verilmeden önce tüm tekneler merhum Burhanettin Tekdağ için 1 dakikalık saygı duruşundan sonra yarışa başladı.



Kulübün kurucularından ve uzun süre başkanlığını yapmış Burhanettin Tekdağ için saygı duruşu yapıldı karanfiller atıldı.



Yarışmalar için İzmir, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden gelen yarışmacılar Marmaris esnafının da yüzünü güldürdü.



Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Komodoru Zafer Öznur" bu hafta yaptığımız yarış bizim kulübümüzün kurucusu Burhanettin Tekdağ adına yaptığımız bi yarış 11 yıldır bu yarışı tekrarlıyoruz bu hafta sonu havanın olmayacağını raporlardan görerek saati 12 ye aldık 12 de denize açıldık ama yine çok fazla rüzgar yoktu az rüzgarla çıkış aldık rota kısaltarak yarışı tamamladık herkes keyif aldı diye düşünüyorum sonuçta hava güzeldi durarak kalkarak epey yer değiştirerek sonuçta herkes finişe ulaşmayı başardı ve kıyıya döndük" dedi.



Ankara'dan ve diğer şehirlerden gelerek burada kiraladıkları tekne ile yarışan ekipler ise " sert havalarda yarışmak kolaydır, rüzgarsız hava da yelkenin ayarı daha zordur, güzel bir yarış oldu. Marmaris zaten muhteşem bir yer geldiğimize değdi, bakalım yarın ki yarış nasıl olacak" dediler.



İlk gün sonu yarışlarda



Irc1 dalında 1. Wind Rider teknesi ile Erol Algül



Irc2 dalında 1.Fifty Fifty Nissan teknesi ile Cenk Tekkaya



Irc3 dalında 1.Dawn teknesi ile Altuğ Yanardağ



FRSH dalında 1.Eolos teknesi ile Alper Karakullukçu oldu.



Yarışmada dereceye girenler Marmaris Uluslararası Yat klubunun bahçesinde düzenlenen tören ile kupalarını alacaklar.



Yarışlar 8 Aralık Pazar günü sona erecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA