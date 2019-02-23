Burhanettin Kocamaz'ın Adaylığına 5 İtiraz

MERSİN (İHA) – Evrakı İl Seçim Kuruluna geç teslim edildiği için İYİ Parti'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamayan ve bulunan formülle Demokrat Parti'den (DP) adaylık başvurusu yapan Mersin Belediye Başkanı Kocamaz'ın adaylığına ilişkin 5 itiraz dilekçesi verildi.

Mersin İl Seçim Kurulunun dün askıya çıkardığı geçici aday listelerine itiraz süresi bugün saat 17.00'de sona erdi. İtiraz süresi içerisinde Kocamaz'ın adaylığıyla ilgili İl Seçim Kuruluna 5 itiraz dilekçesi verildi. İl Seçim Kurulu, tüm adaylarla ilgili itirazları 25 Şubat Pazartesi günü değerlendirerek, listeleri Yüksek Seçim Kuruluna teslim edecek. - MERSİN

Kaynak: İHA