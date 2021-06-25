Burhanettin Bulut kimdir? Burhanettin Bulut kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Burhanettin Bulut kimdir? Burhanettin Bulut kaç yaşında, aslen nerelidir?

Burhanettin Bulut kimdir? Burhanettin Bulut kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Adana Eczacı Odasında 4 dönemi oda başkanı olmak üzere 6 dönem yöneticilik yapan Burhanettin Bulut, son dönemde internette en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Peki, Burhanettin Bulut kimdir?

CHP'de başta Adana İl Başkanlığı olmak üzere çeşitli görevlerde bulunan Burhanettin Bulut ile ilgili detaylı bilgiler ve biyografisine haberimizden erişebilirsiniz.

BURHANETTİN BULUT KİMDİR?

Burhanettin Bulut,Bitlis 'te 1970 yılında dünyaya gelmiştir. Babasının adı Ahmet, annesinin adı ise Zübeyde'dir. Eczacı ve İktisatçı olan Bulut, İlk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamladı. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.

1993 yılından itibaren Adana'da kendi eczanesinde çalıştı. Adana Eczacı Odasında 4 dönemi oda başkanı olmak üzere 6 dönem yöneticilik yaptı. Çukurova Kent Konseyi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Çukurova ilçesi Belediye Meclis Üyesi oldu. CHP'de başta Adana İl Başkanlığı olmak üzere çeşitli görevlerde bulundu.

Meslektaşı İpek Bulut ile evli olup Berfin Ege ile Cem Batu'nun babasıdır.

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