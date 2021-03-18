Burhanettin Bulut kimdir? Burhanettin Bulut kaç yaşında, nereli? Burhanettin Bulut hayatı ve biyografisi!
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Burhanettin Bulut kimdir? Burhanettin Bulut kaç yaşında, nereli? Burhanettin Bulut hayatı ve biyografisi!

18.03.2021 22:01 | Son Güncelleme: 18.03.2021 22:16
Burhanettin Bulut kimdir? Burhanettin Bulut kaç yaşında, nereli? Burhanettin Bulut hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Burhanettin Bulut izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Burhanettin Bulut kaç yaşında, nereli? Burhanettin Bulut hayatı ve biyografisi! Burhanettin Bulut kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Burhanettin Bulut hakkında araştırmalar yapılıyor. Burhanettin Bulut kimdir? Burhanettin Bulut kaç yaşında, nereli? Burhanettin Bulut hayatı ve biyografisi!

BURHANETTİN BULUT KİMDİR?

Burhanettin BULUT

Bitlis 1970, Ahmet-Zübeyde

Eczacı ve İktisatçı; İlk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamladı. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.

1993 yılından itibaren Adana'da kendi eczanesinde çalıştı. Adana Eczacı Odasında 4 dönemi oda başkanı olmak üzere 6 dönem yöneticilik yaptı. Çukurova Kent Konseyi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Çukurova ilçesi Belediye Meclis Üyesi oldu. CHP'de başta Adana İl Başkanlığı olmak üzere çeşitli görevlerde bulundu.

Meslektaşı İpek Bulut ile evli olup Berfin Ege ile Cem Batu'nun babasıdır.

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