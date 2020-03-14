"Burhan Pazarlama" son yolculuğuna uğurlandı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ümraniye, İstanbul, Güncel

"Burhan Pazarlama" son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları vapurlarında yıllarca çeşitli ürünler satan ve "Burhan Pazarlama" olarak bilinen 71 yaşındaki Burhan Demircan'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.

14.03.2020 19:16 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:16

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları vapurlarında yıllarca çeşitli ürünler satan ve "Burhan Pazarlama" olarak bilinen 71 yaşındaki Burhan Demircan'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.

Ümraniye'deki evinde organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Demircan için Ataşehir Örnek Mahallesi Merkez Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Demircan'ın ailesi ve yakınları ile sevenleri katıldı. Burhan Demircan'ın oğlu Emirhan Demircan, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Camide gazetecilere açıklamalarda bulunan Burhan Demircan'ın kardeşi Turan Demircan, şunları söyledi:

"Rahmetli ağabeyim hocam ve beni yetiştiren kişidir. İnsanlara nasıl hitap edeceğimi ağabeyim öğretmiştir. Son zamanlarda birdenbire rahatsızlandı. Karaciğer yetmezliği vardı. Şehir hatlarında onu tanımayan yoktu. Pazarlamayı o kadar gelişirdi ki, uçakta bile seyyar satıcılık yaptı. Pazarlamacılığın Türkiye'de bir numarasıdır. Ben teşekkür etmeyi bile ağabeyimden öğrendim. Her gece hastanede onu ziyaret ederdim. Ölmeden önce bana, 'Hasta olduğumu kimseye söyleme.' dedi. Her an ayağa kalkmayı düşünüyordu çünkü yaşamayı çok seviyordu. Allah rahmet eylesin."

Burhan Demircan'ın cenazesi, Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA

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