"Burhan Pazarlama" son yolculuğuna uğurlandı
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İstanbul, Güncel

"Burhan Pazarlama" son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL Şehir Hatları vapurlarının şık giyimi, güzel ses tonu, kibarlığıyla ünlü seyyar satıcısı "Burhan Pazarlama' lakaplı, Burhan Demircan, son yolculuğuna uğurlandı.

14.03.2020 17:57 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:57
İSTANBUL Şehir Hatları vapurlarının şık giyimi, güzel ses tonu, kibarlığıyla ünlü seyyar satıcısı "Burhan Pazarlama' lakaplı, Burhan Demircan, son yolculuğuna uğurlandı.

Vapur hatlarında satış yaparak "Burhan Pazarlama" olarak ünlenen Burhan Demircan 71 yaşında çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Demircan için Ataşehir Örnek Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Kardeşi Türkan Demircan tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Demircan, Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kardeşi Turan Demircan "Ağabeyim bu işi yaklaşık 65 sene yaptı. Senelerdir vapurlarda kaliteli ürünler sattık. Vatandaşlar tanır bizi. Hep güler yüzlüydü. Müşteriye saygıyı, hürmeti eksik etmezdi. Mesleğine çok saygılıydı" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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