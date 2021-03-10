Burhan İşleyen kimdir? Dr. Burhan İşleyen kaç yaşında, nereli?

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen hayatı, kitapları ile merak ediliyor. Burhan İşleyen kimdir? Dr. Burhan İşleyen kaç yaşında, nereli?

DR. BURHAN İŞLEYEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1969 Erzincan, Kemah ilçesinde doğan Dr. Burhan İşliyen; ilk ve orta öğrenimini Kemah' ta tamamladı. 1987'de Kemah İmam Hatip Lisesini bitirdi. Aynı yıl Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesine girdi. 2 yıl sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine geçiş yaptı. 1992 yılında buradan mezun oldu. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasavvuf ana bilim dalında " Muhammed Masum el - Ömeri el Müceddidi' nin es-Seb'u-l Esrar Fi Medarici-l Ahyar adlı eserinin tercüme ve değerlendirmesi" adlı teziyle Yüksek Lisansını, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde de tefsir anabilim dalında "Kur'an-ı Kerim Açısından Dünyevileşme, Sebep ve Sonuçları" konulu tezi ile de doktorasını tamamladı. 1992-93'te Hatay (Altınözü) , 1994-97 yıllarında Kayseri (İncesu) İmam Hatip Liselerinde Meslek dersleri öğretmenliği, 1998'de Malatya Yeşilyurt-Görgü İlköğretim Okulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığının 1997 yılında açtığı müftülük sınavını kazanarak önce Malatya Doğanşehir, daha sonra Erzincan Üzümlü İlçe müftülüğü görevlerinde bulundu. 2003 yılında Erzincan İl Müftü yardımcılığı, 2009 -2018 yılları arasında Erzincan, Afyonkarahisar ve Diyarbakır İl Müftülüğü görevlerinde bulundu. 19.02.2018 tarihinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak atandı. Arapça bilen Dr. Burhan İşliyen, evli ve 4 çocuk babasıdır.