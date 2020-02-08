Burhan Felek Atletizm Stadı hizmete açıldı

08.02.2020 18:52 | Son Güncelleme: 08.02.2020 19:10

Yeniden Türk sporuna kazandırılan Burhan Felek Atletizm Stadı'nın açılışı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

Burhan Felek Atletizm Stadı ve Çalışma Salonları'nın, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda düzenlenen açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Ravza Kavakçı Kan ve Akif Çağatay Kılıç, İzmir Milletvekilleri Binali Yıldırım ve Alpay Özalan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, spor camiasının yöneticileri, teknik adamlar ve oyuncular katıldı.

Bakan Kasapoğlu törende yaptığı konuşmada, geçen hafta şehit olan askerler ile doğal afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileğinde bulunarak, "İnşallah birlikte tüm oyunları bozarak, bu şanlı bayrağı ilelebet dalgalandırıp şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağız." dedi.

Kasapoğlu, İstanbul'un sembol yapılarından birini çok daha modern ve donanımlı bir şekilde tekrar hizmete sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı günümüzde bizleri yalnız bırakmayan Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mıza, özellikle bu süreçteki destekleri için teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu modern tesisin bugünlere gelmesinde emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Sporun, sporcunun ve gençlerin her zaman en büyük destekçisi olan Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde, özellikle son 18 yıldan beri süregelen sportif devrimlerimize ara vermeden devam etmeninin sevincini ve gururunu yaşıyoruz. İnşallah yine bu şekilde gerek İstanbul'umuzda gerek ülkemizin dört bir yanında inşa ettiğimiz tesisleri bir bir halkımızla buluşturacağız. Bunun için inanç ve azimle çalışıyoruz."

Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na seçildiğinde lise öğrencisi olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Üniversite hayatım boyunca sizin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nızı yaşama ve tecrübe etme şansım oldu. O günlerden bugüne İstanbul'umuza kazandırdığınız tesisler ve sonrasında AK Parti'mizin ışığıyla tüm vatan sathına yayılan tesislerle o günlerde attığınız tohumlar bugün birer çınara dönüşmüştür. Bizler de sizin öncülüğünüzde bu çınarın daha kapsamlı hale gelmesi ve ülkemizin sporuyla, gençliğiyle her alanda zirveye oynayan bir ülke olması hasebiyle Bakanlık olarak sizlerin yol arkadaşı olma onurunu yaşıyoruz. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Birilerinin istemez tavırlarına, yeniliğe ve üretime karşı çıkmasına rağmen yine sizin önderliğinizde inşallah milletimiz, ülkemiz ve insanlık için üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz."

Milli sporcuların geçen yıl elde ettiği başarıların yeni yılda da artarak devam etmesini dileyen Bakan Kasapoğlu, "Geçen yıl arkadaşlarımızın bize yaşattığı sevinçleri inşallah 2020'de madalyalarla taçlandıracağız. Yine milli futbol takımımız, bizi Avrupa Şampiyonası'nda çok güzel bir şekilde temsil edecek. Onlara başarılar diliyoruz. Bakanlık ve hükümet olarak sporu tabana yayma ve başarıya yönelik tüm hamlelerimiz devam edecek." diye konuştu.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ile milli sporcular Eda Erdem Dündar, İbrahim Çolak, Eda Tuğsuz ve Ali Öztürk de yaptıkları konuşmada desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Larkin'e milli takım forması hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk vatandaşlığına geçen Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Shane Larkin'e ilk A Milli Takım formasını hediye etti.

Ay-yıldızlı takımda giyeceği "0" numaralı milli takım formasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan Larkin, Erdoğan'a Anadolu Efes'te giydiği formayı takdim etti.

Törende Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birer hediye sundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ise Erdoğan'ın futbol oynadığı dönemdeki takım arkadaşlarına A Milli Takım forması verdi.

20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 4x100 bayrak takımı sporcuları da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, yarışta kullandıkları stafet'i hediye etti.

Törende daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, protokol üyeleriyle tesisin açılış kurdelesini kesti.

Tesisin özellikleri

İstanbul'un simge spor tesislerinden olan Burhan Felek Atletizm Stadı, uluslararası yarışlara ev sahipliği yapacak özelliklere sahip.

Uluslararası Atletizm Federasyonu standartlarında doğal çim saha ve 8 kulvarlı atletizm pistinin yanı sıra, 60 metre uzunluğunda 5 kulvarlı ısınma pisti, 1800 metrekare kapalı atletizm salonunu içinde barındıran tesiste, 2 bin 425 seyirci kapasiteli kapalı tribün de bulunuyor.

Spor kompleksi olma özelliği taşıyan tesiste, sporcu soyunma odaları, antrenör ve hakem odaları, temsilci odaları, idari odalar, toplantı ve eğitim odaları ile sporcu sağlığı ve gelişimi için sağlık odası, sauna ve masaj odaları yer alıyor.

Halter, fitness ve kondisyon salonlarının yanında engelli atletizm sporcuları için salon ve rehabilitasyon merkezi de bulunan tesiste, 268 metrekare karate salonu, 200 metrekare tekvando salonu, 236 metrekare judo salonu, 232 metrekare temel cimnastik salonu, 80 metrekare pilates, step ve aerobik salonu, 264 metrekare masa tenisi salonu, 120 metrekare bilardo, langırt ve dart salonu da bulunuyor.

Tesiste ayrıca, sporcuların dinlenebileceği kitap-kahve salonu ile geleneksel çocuk oyunları ve zeka oyun alanları da yer alıyor.

Burhan Felek Atletizm Stadı, 7 gün 24 saat vatandaşlara hizmet verecek.

Kaynak: AA