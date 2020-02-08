Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreni - Sporcular
Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreni Eda Erdem Dündar'ın konuşması İbrahim Çolak'ın konuşması Abdullah Öztürk'ün konuşması İSTANBUL - Eda Erdem Dündar, İbrahim Çolak ve Abdullah Öztürk Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreninde konuştu.
08.02.2020 16:55 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:58
Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreni
Eda Erdem Dündar'ın konuşması
İbrahim Çolak'ın konuşması
Abdullah Öztürk'ün konuşması İSTANBUL - Eda Erdem Dündar, İbrahim Çolak ve Abdullah Öztürk Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreninde konuştu.
Kaynak: AA