Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreni - Sporcular
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Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreni - Sporcular

Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreni Eda Erdem Dündar'ın konuşması İbrahim Çolak'ın konuşması Abdullah Öztürk'ün konuşması İSTANBUL - Eda Erdem Dündar, İbrahim Çolak ve Abdullah Öztürk Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreninde konuştu.

08.02.2020 16:55 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:58
Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreni - Sporcular

Pisti'nin açılış töreni

Dündar'ın konuşması

İbrahim Çolak'ın konuşması

'ün konuşması İSTANBUL - Eda Erdem Dündar, İbrahim Çolak ve Abdullah Öztürk Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreninde konuştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreni - Sporcular
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