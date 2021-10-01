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Burhan Doğançay ve Ekrem Yalçındağ sergisi Contemporary İstanbul'da görülebilecek

AA / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel
Burhan Doğançay ve Ekrem Yalçındağ sergisi Contemporary İstanbul'da görülebilecek

Yıldız Holding koleksiyonunda yer alan Burhan Doğançay ve Ekrem Yalçındağ'ın eserlerinden oluşan sergi, Contemporary İstanbul'da (CI) sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İSTANBUL (AA) - Yıldız Holding koleksiyonunda yer alan Burhan Doğançay ve Ekrem Yalçındağ'ın eserlerinden oluşan sergi, Contemporary İstanbul'da (CI) sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Bu yıl 16. edisyonu yapılacak Contemporary Istanbul, Tersane İstanbul'da 5-6 Ekim'de ön izleme, 7-10 Ekim'de ise genel ziyaretçiye açılacak.

Ekrem Yalçındağ'ın düzenleyeceği sergide, Yıldız Holding'de önceki yıllarda sergilenen "İmgeler ve Göstergeleriyle Burhan Doğançay" ve Yalçındağ'ın "Renk, Doğa, Ornament ve Öteki Şeyler Üzerine" başlıklı sergilerindeki eserlerden oluşan bir seçki, CI 16'da görülebilecek.

Yerli ve yabancı çağdaş sanat galerilerini bir araya getiren çağdaş sanat fuarı CI, 9 bin 500 metrekare kapalı ve 10 bin metrekare açık alanda 57 galeri ve kurumu, sanatçıları, koleksiyonerleri, uluslararası basını ve sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri
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