Burhan ASLANKILIÇ hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Haberler
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Burhan ASLANKILIÇ hakkın rahmetine kavuşmuştur.

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Burhan ASLANKILIÇ hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Burhan ASLANKILIÇ hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Burhan ASLANKILIÇ hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz İkisu köyü sakinlerinden Perihan ASLANKILIÇ'ın eşi Lütfi ASLANKILIÇ'ın abisi Nurgül, Nurcan, Yaşar ve Tuncay ASLANKILIÇ'ın babaları Hicabi ÖZENER ve Kadir ÖZEL'in kayınpederleri Burhan ASLANKILIÇ hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğlen namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. Yaşar ASLANKILIÇ: 0533 373 31 29

02 Ekim 2021, Cumartesi

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Haber: Burhan ASLANKILIÇ hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Haberler
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