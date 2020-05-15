Burhan amca, 30 yıl önce ayrıldığı eşiyle yeniden nikah masasına oturdu
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Burhan amca, 30 yıl önce ayrıldığı eşiyle yeniden nikah masasına oturdu

MERSİN (İHA) – Türkiye'nin, korona virüs sürecindeki nezaketiyle tanıdığı 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, 30 yıl önce boşandığı ve hiç görüşmediği eşi 58 yaşındaki Melek Gökaslan ile bugün yeniden nikah masasına oturdu.

Burhan amca, 30 yıl önce ayrıldığı eşiyle yeniden nikah masasına oturdu
15.05.2020 18:25 | Son Güncelleme: 15.05.2020 18:37

MERSİN (İHA) – Türkiye'nin, korona virüs sürecindeki nezaketiyle tanıdığı 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, 30 yıl önce boşandığı ve hiç görüşmediği eşi 58 yaşındaki Melek Gökaslan ile bugün yeniden nikah masasına oturdu. Ayrı kaldıkları 30 yıl boyunca hiç görüşmeyen çifti, korona salgını birleştirirken, mutlulukları yüzlerinden okunan çiftin nikahlarını Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan kıydı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde zabıta ekiplerine siparişlerini verirken sergilediği nezaketle ve naifliğiyle tüm Türkiye'nin sevgisini kazanan Burhan amca, yıllar sonra yeniden mutluluğu yakaladı. Korona virüs salgını sürecinde şeker hastalığı nedeniyle ayağında yara çıkan ve bacağında dört damarı tıkanan Burhan amca, Mersin'de yaşayan kızı ve damadı tarafından yaklaşık 1,5 ay önce kente getirildi. Bu süreçte hastanede bypass ameliyatı olan ve ayağındaki yaranın tedavisi halen süren Burhan amca, kızı Deniz ve damadı Şehmuz Öztaş'ın merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki evinde, 5 yıl evli kaldığı ve 1990 yılında boşandığı eski karısı Melek Gökaslan ile de 30 yıllık aranın ardından bir araya geldi.

30 yılın ardından yeniden nikah masasına oturdular

Günlerini evde birlikte geçirmeye başlayan çift arasında yıllar sonra yeniden sevgi filizleri yeşermeye başladı. Bu yakınlığın ardından Burhan amca, eski eşi Melek Gökaslan ile yeniden evlenmek istediğini söyledi. Melek Gökaslan'ın bu talebi kabul etmesiyle kızı, damadı ve torunları büyük sevinç yaşadı. Talepleri Mezitli Belediyesine iletilen Burhan Kılıçkını ile Melek Gökaslan çifti, yapılan hazırlıkların ardından bugün yeniden nikah masasına oturdu. Mezitli Belediyesi nikah salonunda gerçekleşen nikah törenine maskeleriyle katılan çift, virüs tehlikesi nedeniyle çok az sayıda davetlinin katılımıyla nikah tazeledi. Burhan amca, 77 yaşında yeniden mutluluğu yaşarken, çiftin nikahlarını da Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan kıydı.

"Mutluyuz. Tüm insanlar da bizim gibi mutlu yaşasınlar"

İmzaların atılmasının ardından duygularını paylaşan Burhan amca, "Tabi ki mutluyuz. İsterim ki, tüm insanlar da bizim gibi mutlu yaşasınlar. Yıllarca birbirimizle hayat yaşadık. Daha sonra hiçbir sorun, kavga dövüş olmadan ayrıldık. Şu anda 30 yıl aradan sonra hayatımızı üç günlük dünyada birleştirdik. Mutluyuz, çok güzel. Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Kibarlığına hayran olduğum için yeniden 'evet' dedim, çünkü hiç kırmadı beni"

Yeniden Kılıçkını soyadını alan Melek Hanım ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Sözlerim yetmez mutluluğumu anlatmaya. Ayrıldıktan sonra uzun yıllar babamla yaşadım. Babam vefat edince de ablamla yaşadım ve evlenmeyi hiç düşünmedim. Kızıma hep 'Baban nasıl?' diye soruyordum. Kısmet oldu, çok mutluyum. 30 yıl boyunca hiç görüşmedik, telefonla bile görüşmemiştik. Burhan Bey, evde de dışarıda da hep nazikti. Zaten onun bu kibarlığına hayran olduğum için yeniden 'evet' dedim, çünkü hiç kırmadı beni. Biz birbirimizi öperek ayrıldık ama nasipmiş tekrar bir araya geldik. Mutluyuz ikimiz de" diye konuştu.

Başkan Tarhan, Burhan amca ve eşini evlerine makam aracıyla uğurladı

Törende çifte, içinde erguvan tohumu olan bir kalem hediye eden Başkan Tarhan da Burhan amcayı tüm Türkiye'nin korona virüs döneminde nezaketiyle ve beyefendiliğiyle tanıdığını vurguladı. Tarhan, "Biz de kendisini Mezitli'de ağırlamaktan çok mutluyuz. Ayrıca çiftimizi bugün nikah salonunda ağırlamaktan da mutlu olduk. Verdiğimiz erguvan tohumunu büyütmelerini ve gölgesinde eşiyle birlikte mutlu yaşam geçirmelerini diliyorum. Korona virüs sürecinde gösterdiği nezaketin tüm Türkiye'ye ve dünyaya örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Hepimizin bu süreçte sevgiye çok ihtiyacımız var. Onu Burhan ağabeyimiz gösterdi topluma. Sevgi dolu bir ömür geçirmelerini ve mutlu olmalarını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Nikah töreninin ardından Başkan Tarhan, Burhan amca ve eşi Melek Hanımı evlerine makam aracıyla uğurladı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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