BURGİAD, Bursaspor'a başkan adayı çıkartacaklarını açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BURGİAD, Bursaspor'a başkan adayı çıkartacaklarını açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
BURGİAD, Bursaspor'a başkan adayı çıkartacaklarını açıkladı

Bursasporlu Genç İş İnsanları Platformu (BURGİAD), 22 Mayıs'ta gerçekleşecek olan kongreye başkan adayı çıkaracaklarını açıkladı.

Bursasporlu Genç İş İnsanları Platformu (BURGİAD), 22 Mayıs'ta gerçekleşecek olan kongreye başkan adayı çıkaracaklarını açıkladı.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor'da kongre heyecanı yaşanmaya başladı. Bu sezon da Süper Lig yolunda beklentilerin uzağında kalan yeşil-beyazlı kulüp, 22 Mayıs 2021'de yeni başkanını seçecek. Mevcut başkan Erkan Kamat'ın henüz yola devam edip etmeyeceği netlik kazanmazken, Bursasporlu Genç İş İnsanları Platformu (BURGİAD), herkesin etrafında birleşeceği bir başkan adayını yakın zamanda açıklayacaklarını duyurdu.

"Kulübümüz için gerekeni yapacağız"

BURGİAD'ın yaptığı yazılı açıklama şu şekilde: "Değerli Bursaspor Camiası; uzun uzun geçmişi analiz etmenin, "neden böyle oldu" gibi sözler söylemenin, süslü kelimelerle içinde bulunduğumuz ve herkesin bildiği durumu bir kez daha özetlemenin lüzumu yok. Kısaca bundan önceki süreçlerde nasıl sessiz sedasız, kulüp menfaatleri çerçevesinde şov yapmadan elimizden geleni yaptıysak, Mayıs ayında da yine renklerine aşık olduğumuz kulübümüz için gereğini yapacağız. Birçok kişi ve kurumla istişarelerimizi gerçekleştirdik. Herkesin kabul edeceği ve etrafında bir araya geleceğimiz bir başkan adayı ile en kısa zamanda camiamızı bilgilendireceğiz" - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Nimetullah Erdoğmuş Adil Karaismailoğlu
Magazin Ajda Pekkan Demet Akalın Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Mesut Özil Ersun Yanal Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BURGİAD, Bursaspor'a başkan adayı çıkartacaklarını açıkladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 09:45:26. #1.16#
title