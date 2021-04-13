BURGİAD, Bursaspor'a başkan adayı çıkartacaklarını açıkladı

Bursasporlu Genç İş İnsanları Platformu (BURGİAD), 22 Mayıs'ta gerçekleşecek olan kongreye başkan adayı çıkaracaklarını açıkladı.

Bursasporlu Genç İş İnsanları Platformu (BURGİAD), 22 Mayıs'ta gerçekleşecek olan kongreye başkan adayı çıkaracaklarını açıkladı.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor'da kongre heyecanı yaşanmaya başladı. Bu sezon da Süper Lig yolunda beklentilerin uzağında kalan yeşil-beyazlı kulüp, 22 Mayıs 2021'de yeni başkanını seçecek. Mevcut başkan Erkan Kamat'ın henüz yola devam edip etmeyeceği netlik kazanmazken, Bursasporlu Genç İş İnsanları Platformu (BURGİAD), herkesin etrafında birleşeceği bir başkan adayını yakın zamanda açıklayacaklarını duyurdu.

"Kulübümüz için gerekeni yapacağız"

BURGİAD'ın yaptığı yazılı açıklama şu şekilde: "Değerli Bursaspor Camiası; uzun uzun geçmişi analiz etmenin, "neden böyle oldu" gibi sözler söylemenin, süslü kelimelerle içinde bulunduğumuz ve herkesin bildiği durumu bir kez daha özetlemenin lüzumu yok. Kısaca bundan önceki süreçlerde nasıl sessiz sedasız, kulüp menfaatleri çerçevesinde şov yapmadan elimizden geleni yaptıysak, Mayıs ayında da yine renklerine aşık olduğumuz kulübümüz için gereğini yapacağız. Birçok kişi ve kurumla istişarelerimizi gerçekleştirdik. Herkesin kabul edeceği ve etrafında bir araya geleceğimiz bir başkan adayı ile en kısa zamanda camiamızı bilgilendireceğiz" - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı