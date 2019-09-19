Bürge Yolbilir'in ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında

19.09.2019 18:32

İzmir'in Gaziemir ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Bürge Yolbilir'in ölümüne neden olan sürücü, hakim karşısına çıktı.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık B.K, genç kızın yakınları, arkadaşları ve tarafların avukatları katıldı.

Sanık B.K, olaydan dolayı pişman olduğunu ve vicdan azabı çektiğini ifade etti.

Alkollü olduğunu kabul eden sanık, şunları kaydetti:

"Alkollüydüm. Trafiğe çıkmamam gerekiyordu. Yanımda arkadaşım A.K. vardı. Babamı işten almaya gidiyorduk. Hızlıydım kabul ediyorum. Radyoda kanal değiştirmek istedim gözüm radyodaydı, trafik ışıklarını ve yayaları görmedim. Hızım 100 kilometre civarıydı, olay yerinde hız sınırının 50 kilometre olduğundan haberdar değildim. Trafik işaretlerini görmedim. Karanlıkta bir şeye çarptığımı fark ettim. Neye çarptığını anlayamadım, karanlıktı o panikle yola devam ettim. Çok pişmanım. Vicdan azabı içindeyim. Kim ister gencecik bir kızın ölmesini."

Baba Eyüp Yolbilir de sanığın "trafik işaretlerini görmedim" şeklindeki ifadesinin gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Olayın olduğu yerin 100 metre gerisinde bir ışık daha var. Burada da kırmızı ışık yanmasına rağmen yola devam etmiş. Olayın olduğu yaya geçidi yoğun kullanılan bir yaya geçididir. Üzerinde onlarca insan da olabilirdi. Kesinlikle birini öldürmek amacıyla hareket ettiğini düşünüyorum. Şikayetçiyim." ifadesini kullandı.

Olay anında Bürge Yolbilir'in yanında olan ve yaralanan kuzeni M.G de Adli Görüşme Odası'ndan pedagog eşliğinde Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya katıldı.

Aracın çok hızlı olduğunu ifade eden M.G, "Bize yeşil, arabalara kırmızı ışık yanıyordu. Yürümeye başladık. Yolun sonuna doğru yaklaştığımızda, araç çok hızlıydı, korna çalmadı. Kuzenim biraz arkamdaydı, ben kendimi refüje attım. Kolumda çizikler oluştu. Şikayetçiyim." şeklinde konuştu.

İddia makamı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Bürge Yolbilir (17), 27 Nisan'da Emrez Mahallesi Akçay Caddesi'ndeki yaya geçidinden geçtiği sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmiş, 15 yaşındaki kuzeni M.G. de hafif şekilde yaralanmıştı.

Kaza yerinden kaçan sürücü B.K, düşen plakadan yola çıkılarak polis ekiplerince kısa sürede yakalanmış, olaydan 1 saat 42 dakika sonra yapılan alkol muayenesinde sürücünün 0,83 promil alkollü olduğu tespit edilmişti.

Tutuklanan sürücü hakkında, "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan iddianame hazırlanmıştı.

Kaynak: AA